Taranto Città Europea dello Sport 2025, Azzaro: ‘Ha vinto la città’

Tutte le forze positive della città hanno voluto testimoniare l’entusiasmo per il titolo di “Città Europea dello Sport 2025”, che Taranto ha ottenuto a Aces Europe a valle di un lungo e articolato percorso di candidatura.

Dalle istituzioni civili e militari, passando per le realtà sportive cittadine di ogni livello, l’ampia partecipazione alla conferenza stampa tenuta oggi a Palazzo di Città definisce le aspettative che l’amministrazione sta riversando in questo risultato, raggiunto proprio grazie al coinvolgimento diffuso di tanti attori. Che l’assessore allo Sport Gianni Azzaro ha voluto tenere insieme anche fisicamente, durante l’incontro con la stampa, per ribadire quanto il gioco di squadra sia fondamentale per ottenere questi risultati.

Al suo fianco, quindi, c’erano i rappresentanti territoriali di Coni, Cip e “Sport e Salute” Michelangelo Giusti, Giuseppe Pinto e Luca Balasco, i rappresentanti di Csen e Uisp Angela Pagano e Antonio Adamo, Michele Zittucro di Aces, Elena D’Arcangelo del comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo, il presidente della fondazione Taranto 25 Fabio Tagarelli, fondamentale nella cerimonia di “difesa” della candidatura. Una presenza corale arricchita anche dai presidenti di diverse società sportive, un gruppo di interesse dal quale partirà la costruzione del programma di eventi che sarà il fulcro del 2025.

«La nostra priorità ora è questa – il commento dell’assessore Azzaro – lavorare al programma di eventi che sarà il trampolino di lancio per quel che la città vivrà nel 2026, con i Giochi del Mediterraneo. Questo risultato è importante, è qualificante per la città, perché riconosce quanto abbiamo fatto fino a oggi per promuovere lo sport e, in particolare, la pratica dello sport di base. Ma non possiamo fermarci qui, la vera sfida ora è quella di tradurre il dossier di candidatura in un’opportunità ulteriore per la città, contando sempre sul valore di un tessuto associativo e istituzionale che è stato la vera forza di questa avventura. La vocazione sportiva di Taranto ora ha anche un sigillo autorevole».

Nel corso della conferenza stampa sono stati diffusi anche due videomessaggi da parte del presidente di Aces Italia Vincenzo Lupattelli e del presidente del Coni Giovanni Malagò, entrambi soddisfatti per il risultato raggiunto da Taranto.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp