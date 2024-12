Fasano, in dirittura d’arrivo gli acquisti Romano e Gattuso

Ore frenetiche in casa Fasano con il ds Fernandez a lavoro per regalare al tecnico Agovino i primi rinforzi della sua gestione. Il club biancazzurro sarebbe pronto ad acquisire le prestazioni sportive di Giovanni Romano, esterno destro classe ’96 che nel corrente inizio di stagione ha messo a segno un gol nelle 7 occasioni in cui ha vestito la maglia del Locri (girone I di Serie D). L’ala napoletana, ex Savoia tra le altre, in carriera si è già misurato nel girone H nel corso dell’esperienza a Lavello nella stagione 2022/23.

L’altro volto nuovo riguarda il reparto under con il portiere Francesco Gattuso, classe 2005, pronto ad ereditare lo slot lasciato libero da Iurino, liberatosi dal Fasano. Il giovane estremo difensore che aveva iniziato il campionato tra le fila del Casarano, si è già allenato con il nuovo gruppo squadra.

