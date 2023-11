Un giovane di 32 anni è stato ferito misteriosamente a colpi d’arma da fuoco a Fasano, anche se i soccorsi gli sono stati poi prestati a Pezze di Greco.

La vittima, giunta da sola nell’ambulatorio del suo medico curante, a Pezze appunto, ha sperato in un intervento tempestivo senza ricorrere all’ospedale. Tuttavia, la gravità della situazione, con il medico che ha riconosciuto la natura da proiettile della ferita, ha richiesto l’intervento del 118. Un’ambulanza è giunta prontamente in via Cavour, prelevando il ferito il cui stato era in peggioramento, nonostante il proiettile avesse colpito solo un braccio. Il giovane è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Perrino, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Secondo quanto dichiarato ai carabinieri, il ferimento potrebbe non essere avvenuto a Pezze di Greco, bensì a Fasano, probabilmente alla Selva dove risiede il giovane.

