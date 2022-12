Condividi su...

FAGGIANO – Sono in tanti a nutrire una particolare passione per gli oggetti di antiquariato ed artigianato. Grazie all Associazione Culturale “Taranto Rinasce” ed all’Amministrazione Comunale di Faggiano, una preziosa occasione per ammirare gli oggetti più vari e fare qualche acquisto interessante

Domenica 18 dicembre, dalle 07.00 alle 13.00, in piazza Aldo Moro a Faggiano, per gli amanti dell usato, del collezionismo, dell antiquariato, del vintage e non solo, un appuntamento imperdibile: La Piazza del Retrò.

“Per la prima volta – ha detto il sindaco Antonio Cardea – Faggiano ospiterà questa esposizione. Sono certo che sarà, per i miei concittadini e per quanti vorranno raggiungerci, una buona occasione per fare dei regali di Natale insoliti, inaspettati ma soprattutto davvero originali ”

Appuntamento a Faggiano, domenica mattina in piazza Aldo Moro

