F.Andria-Barletta 4-3, le voci del dopogara

ANDRIA – La Fidelis Andria batte il Barletta con un pirotecnico 4-3 e porta a casa il derby della BAT. Soddisfazione per Pasquale De Candia, all’esordio sulla panchina del Degli Ulivi. Rammarico per Ciro Ginestra, che non è riuscito a rimettere in piedi il match.

“Siamo stati ingenui – sottolinea il tecnico biancorosso – abbiamo subito troppo in difesa, ma dell’altra parte ho visto una squadra che ha avuto la capacità e la forza di reagire in numerose circostanze”. La scelta di Venanzio titolare per cambiare assetto e forme del 4-3-3: “Ho preferito puntare su un centrocampo over per avere un uomo in più – spiega Ginestra – ho visto una squadra che ha avuto la mediana in mano”. Domenica arriva l’Altamura, Ginestra mantiene equilibrio: “Siamo in un filotto importante, ora è decisivo non farci trascinare dell’umore dalla sconfitta. Guardiamo alla prossima con fiducia”.

De Candia si complimenta con i suoi, la Fidelis festeggia: “Di equilibrio se n’è visto poco, la grande intensità ha fatto la differenza così come la nostra voglia di riscatto. È stata una settimana psicologicamente profonda, siamo stati bravi a compattarci e a trovare lo spirito giusto. Adesso bisogna continuare con la stessa applicazione”

