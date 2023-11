Brindisi: finito il silenzio stampa, ‘Giusto tornare a parlare’

Il Brindisi ha interrotto il silenzio stampa dei propri tesserati. Lo spiega il presidente Daniele Arigliano in una breve nota: “Ci è servito per affrontare un profondo confronto interno e ora ritengo sia giusto tornare a parlare con la stampa per continuare ad avere un rapporto chiaro, sereno e costruttivo con gli organi di informazione e con tutto il popolo biancazzurro “.

