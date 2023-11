Alla Fidelis Andria il derby della BAT: 4-3 al Barletta, spettacolo al Degli Ulivi

Sette gol, una marea di emozioni e tanto spettacolo – sugli spalti e sul campo – nel derby della BAT tra Fidelis Andria e Barletta. Alla fine a prevalere è la Fidelis che al Degli Ulivi si impone sui vicini avversari con un pirotecnico 4-3 e li sorpassa in classifica salendo a quota 20 punti e agganciando la quinta posizione.

De Candia, al suo esordio in campionato alla guida dei biancoazzurri, opta per un 3-4-3 con Padalino a completare il terzetto difensivo e con Riefolo e Giambuzzi sulle corsie laterali, Ginestra replica con un 4-3-3 nel quale Ngom, Diaz e Venanzio sono i tre riferimenti offensivi. In cronaca. Pronti via e i padroni di casa sono subito in vantaggio: Bottalico calcia dalla distanza ed esalta i riflessi di Provitolo, sulla ribattuta il più lesto ad arrivare è Giambuzzi che deposita in rete dopo un tocco dello stesso Provitolo. Gli ospiti non si lasciano abbattere dall’accaduto e reagiscono trovando quasi immediatamente la rete del pareggio: è il minuto 17 quando un pallone di Ngom trova Diaz al centro dell’area, l’attaccante controlla e dopo un rimpallo con Padalino deposita in fondo al sacco. I federiciani subiscono il colpo e rischiano di andare sotto al minuto 21, con un colpo di testa di Marsili che, inserendosi dalle retrovie, non trova la porta per qualche centimetro. Poi però, nel migliore momento dei biancorossi, ecco il nuovo vantaggio andriese: un’azione di ripartenza libera al cross Sasanelli che trova con estrema precisione Scaringella al centro dell’area; spettacolare destro al volo del numero 13 e gol del provvisorio 2-1. Il finale della prima frazione è a quel punto tutto di marca Fidelis. Giambuzzi con la testa al minuto 38 va a un passo dalla doppietta personale, bravo Provitolo a rifugiarsi in corner nella circostanza; sugli sviluppi dello stesso è Donida a saltare più in alto di tutti senza pescare il jolly di qualche centimetro. Sono le prove generali della rete del 3-1 che arriva puntuale al minuto 45: Strambelli inventa dalla trequarti, Scaringella si inserisce da dietro e beffa Provitolo in uscita. E’ l’ultimo sussulto di una prima frazione incredibile che si chiude con il giallo di un non rigore concesso a Scaringella su uscita sospetta di Provitolo.

Nella ripresa ti aspetti una partita che cali di intensità e ti ritrovi al contrario ritmi ancora più alti. Il Barletta la riapre al minuto 61, sugli sviluppi di un calcio d’angolo trasformato in oro da un bel colpo di testa di Silvestri. Neanche il tempo di tornare a sperare che per i biancorossi è nuovamente il momento di soccombere, due minuti dopo: Scaringella riconquista una palla sanguinosa e mette al centro dalla destra, Sasanelli svetta più in alto di tutti e insacca. Emozioni finite? Neanche per scherzo. I ragazzi di Ginestra hanno la forza di rimettersi nel match al minuto 77, grazie al tap-in vincente del neoentrato Marilungo, ben servito da Diaz nella circostanza. E’ la rete del 4-3, quella dell’illusione per Marsili e compagni che provano l’assalto finale ma, al di là di un colpo di testa di Russo che al minuto 88 termina a lato di qualche centimetro, non riescono a creare pericoli dalle parti di Fratti. Termina così dopo cinque minuti di recupero. Tripudio al Degli Ulivi, festa Fidelis Andria; il Barletta, però, torna a casa a testa altissima.

IL TABELLINO

FIDELIS ANDRIA 4

BARLETTA 3

FIDELIS ANDRIA (3-4-3): Fratti; Donida, Telera, Padalino (28′ st Cecere); Riefolo (43′ st Lauriola), Bottalico, Feola, Giambuzzi; Strambelli, Scaringella (38′ st Burzio), Sasanelli. A disp.: Baietti, Pollidori, Martinez, Sciaudone, Quitadamo, Anastasia. All.: De Candia.

BARLETTA (4-3-3): Provitolo; Rizzo, De Marino, Silvestri, Sepe (12′ st Inguscio); Cafagna (6′ st Marilungo), Marsili, Marconato (40′ st Russo); Ngom (22′ st Caputo), Diaz, Venanzio (22′ st Padovano). A disp.: Guido, Brambati, Lobosco, Lippo. All.: Ginestra.

ARBITRO: Aldi di Lanciano

RETI: 6′ pt Giambuzzi (FA), 17′ pt Diaz (B), 30′ pt e 45′ pt Scaringella (FA), 16′ st Silvestri (B), 18′ st Sasanelli (FA), 32′ st Marilungo (B)

AMMONITI: De Marino (B), Diaz (B)

NOTE: 2′ pt; 5′ st.

