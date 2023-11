È un super Monopoli: Benevento schiantato 3-0 al Veneziani

Clamoroso al Veneziani. Il baby Monopoli schianta 3-0 il Benevento e interrompe la striscia di imbattibilità della squadra di Andreoletti che durava da dodici partite. Sale a sei, invece, quella dei biancoverdi, che adesso mettono nel mirino la zona playoff.

Tomei deve fare minutaggio e schiera i suoi con il 3-4-2-1. Cristallo fa il braccetto a destra, Viteritti e D’Agostino vanno sulle fasce, con Borello e Starita alle spalle di Spalluto. Stesso sistema per i sanniti che propongono Karic e Bolsius alle spalle di Marotta. Il vantaggio del Monopoli è un capolavoro: tacco di Borello a liberare Iaccarino che fa tutto da solo e con il piattone batte Paleari da distanza ravvicinata. Raddoppio biancoverde annullato al 18’: Borello questa volta pesca Starita a centro area, conclusione a volo del 7 che batte Paleari ma la bandierina dell’assistente è alzata. Cinque minuti più tardi è Vassallo a impegnare Paleari che respinge non senza difficoltà. Benevento vicino al pareggio alla mezz’ora: angolo di Masciangelo, testa di Improta che colpisce la traversa, sulla ribattuta arriva Pastina ma Cristallo sulla linea salva tutto. Il secondo tempo comincia con lo stesso leit-motiv del primo: passano solo due minuti e i biancoverdi raddoppiano: Borello in versione assistman trova Viteritti in verticale, cross dell’esterno per Starita che arriva puntualissimo all’appuntamento con il raddoppio. Il bomber trova il decimo gol stagionale poco dopo il 10’: l’azione parte ancora da destra con un traversone di Viteritti, Spalluto fa sponda e il 7 è ancora al posto giusto al momento giusto. Gli ospiti provano a scuotersi al 20’: sinistro di Ferrante, appena entrato, Perina blocca a terra.

Non succede più nulla di eclatante: la squadra di Tomei festeggia il quarto successo nelle ultime sei, sale a 18 e vede avvicinarsi il decimo posto. Il Benevento non approfitta dello stop dell’Avellino, si fa raggiungere dal Picerno e resta dietro la Juve Stabia.

MONOPOLI – BENEVENTO 3-0

Reti: 5′ Iaccarino, 2’st e 12’st Starita(M)



S.S. MONOPOLI 1966 (4-2-3-1): Perina; Viteritti, Cristallo, Fazio, Ferrini; Iaccarino(44’st Piarulli), Vassallo(31’st Peschetola); Borello, Starita(31’st Hamlili), D’Agostino(39’st De Santis); Spalluto.

All.: Tomei.

A disp.: Alloj, Botis; Di Benedetto, Cargnelutti, Fornasier, De Paoli, Santaniello, De Risio, Simone, Mazzotta, Riccardi.

BENEVENTO CALCIO (3-4-2-1): Paleari; Capellini, Pastina(26’st Terranova), El Kaouakibi; Masciangelo(26’st Benedetti), Talia(6’st Ciciretti), Agazzi, Improta; Karic, Bolsius(15’st Ciano); Marotta(15’st Ferrante).

All.: Andreoletti.

A disp.: Nunziante, Manfredini; Alfieri, Kubica, Berra, Viscardi, Sorrentino, Tello, Rossi.



Arbitro: Marco Emmanuele della sezione di Pisa. Assistenti: Egidio Marchetti della sezione di Trento e Fabio Catani della sezione di Fermo. Quarto ufficiale: Giuseppe Lascaro della sezione di Matera.

Ammoniti: Iaccarino, Viteritti(M); Capellini, Pastina, Ciano(B). Espulsi: -.



Note: Recupero 1’ p.t., 4’ s.t.; angoli 3-6. Divisa neroverde per il Monopoli, bianca per il Benevento. Spettatori 2641 di cui 1356 abbonati e 244 ospiti.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp