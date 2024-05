Ex Ilva, Urso: ‘Multinazionali del settore visiteranno impianto’

“I commissari stanno avviando tutte le opere necessarie, a cominciare dalla manutenzione, per la ripresa produttiva dell’ex Ilva perché quando sono giunti in azienda era in attività un solo altoforno, cioè il 4, a ritmo ridotto perché non era stata fatta manutenzione, gli altri due forni erano stati chiusi. L’altoforno 4 aveva quattro giorni di autonomia, quindi siamo riusciti a intervenire in tempo per salvarlo e ora sono state attivate le misure per la manutenzione anche degli impianti collaterali per riprendere a produrre”. Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, in un’intervista a ‘Il giorno del La Verità’ aggiungendo che “nei prossimi giorni alcune multinazionali del settore visiteranno gli impianti per capire se il loro interesse già manifesto si possa concretizzare, con proposte che valuteremo prima di tutto sul piano industriale”.

