Appalti comunali a Taranto: in bilico 300 persone, vertice il 22 maggio

TARANTO – In bilico il futuro di circa 300 famiglie a Taranto. Si tratta dei lavoratori impegnati negli appalti comunali, pulizie uffici, asilo nido e gli 88 ex “Isola Verde” utilizzati per le bonifiche leggere. Sit in di protesta dinanzi alla biblioteca Acclavio, e incontro con l’assessore Mazzariello.



