Europa League: Bove lancia la Roma, Gatti salva la Juventus

La Roma batte il Bayer Leverkusen per 1-0 nella partita di andata della semifinale di Europa League. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, i giallorossi superano i tedeschi grazie al gol segnato nella ripresa, al 63’, da Edoardo Bove, romano e romanista. Il risultato favorisce la squadra di Mourinho che al ritorno avrà a disposizione due risultati su tre, sognando di raggiungere la finale alla Puskas Arena di Budapest.

Gatti salva la Juventus allo Stadium nella sfida con il Siviglia, valida per l’andata della semifinale di Europa League. Pa squadra di Max Allegri va sotto al 26′ per il gol di En Nesyri, bravo a capitalizzare la ripartenza di Ocampos. Nel primo tempo, Rakitic sfiora il raddoppio per gli andalusi. Nella ripresa la Juventus fatica a reagire, ma al 97’ trova il pareggio grazie a un colpo di testa di Gatti su sponda di Pogba sugli sviluppi di un corner.

