Starita castiga il Latina, Monopoli al secondo turno playoff

MONOPOLI – Starita a 10’ dalla fine regala il passaggio del turno al Monopoli che batte 1-0 il Latina e trova il Cerignola in trasferta al secondo turno dei playoff. La squadra di Ferrari legittima la classifica e il fattore campo e supera i pontini al termine di una gara che ha comunque condotto per gran parte della sua durata fatto salvo un passaggio a vuoto a inizio ripresa. Monopoli due volte pericoloso tra il 10’ e l’11: prima Fella trova la deviazione di Tonti in angolo, sugli sviluppi del corner De Risio svetta in maniera imperiosa e centra in pieno il palo. Grande occasione Monopoli anche al 22’: Fella arriva a tu per tu con Tonti che lo ferma con una bella chiusura. Il Monopoli entra nella ripresa consapevole dei due risultati su tre e rischia qualcosa in apertura con un rilancio sbagliato da parte di Vettorel che innesca Fabrizi: il portiere rimedia al suo errore. Al 15’ ancora Latina pericoloso: incursione da destra, Vettorel la devia su De Santis che salva sulla linea evitando un beffardo autogol. Al 26’ Manzari cerca Starita e Falbo in area, i due non arrivano per un pelo all’appuntamento col vantaggio. Gol che arriva 10 minuti più tardi. Falbo pesca Starita in area, Tonti si salva in prima battuta ma nulla può sulla seconda conclusione di Starita. Fella sfiora il raddoppio al 91’ ma trova sulla sua strada un grande Tonti. Finisce così e domenica sarà Cerignola-Monopoli.

MONOPOLI – LATINA 1-0

Reti: 37’st Starita(M)

S.S. MONOPOLI 1966 (4-2-3-1): Vettorel; Viteritti, De Santis I., Bizzotto, Pinto(43’st Mulè); De Risio, Vassallo(24’st Hamlili); Rolando(17’st Starita), Manzari(43’st Bussaglia), Giannotti(17’st Falbo); Fella. All.: Ferrari. A disp.: Pisseri; Dibenedetto, Fornasier, Piccinni, Radicchio, Drudi, Corti, Piarulli.

LATINA CALCIO 1932 (3-5-2): Tonti; Celli, De Santis E., Sannipoli; Carissoni, Di Livio(40’st Rosseti), Amadio, Cortinovis(32’st Peschetola), Riccardi(28’st Furlan); Ganz, Fabrizi. All.: Di Donato. A disp.: Cardinali, Giannini; Belloni, Barberini, Bezziccheri, Calabrese, Esposito, Gallo.

Arbitro: Marco Emmanuele della sezione di Pisa. Assistenti: Veronica Martinelli della sezione di Seregno e Simone Biffi della sezione di Treviglio. Quarto ufficiale: Enrico Gigliotti della sezione di Cosenza.

Ammoniti: Giannotti, Hamlili, De Santis I.(M); Fabrizi, Cortinovis, Amadio(L). Espulsi: -.

Note: Recupero 1’ p.t., 4’ s.t.; angoli 6-2. Divisa bianca per il Monopoli, nerazzurra per il Latina. Spettatori 1428 di cui 84 ospiti.

