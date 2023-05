CERIGNOLA – Un Cerignola esaltante schianta ed elimina la Juve Stabia, al “Monterisi” i gialloblù vincono 3-0 e conquistano il secondo turno play-off. Ritmi altissimi sin dai primi minuti, la gara si sblocca infatti al 16’: Sainz-Maza becca Capomaggio su corner, l’incornata dell’argentino trafigge Barosi per la gioia dei 3000 presenti. Al gol del Cerignola seguono momenti di tensione: l’ingresso in massa dei tifosi stabiesi causa disordini dentro e fuori dal rettangolo del gioco, esplodono più petardi a ridosso della porta difesa da Saracco, gara sospesa per diversi minuti. Pronti, ripartenza e via, l’Audace raddoppia: al 28’ Sainz-Maza penetra in area, la risposta di Barosi finisce sui piedi di Tascone che non ha pietà e mette in ghiaccio la sfida. Partita divertente sino al duplice fischio. Il copione non cambia, al 58’ Capomaggio crossa sui piedi di Coccia che colpisce male. 76’, incursione in area di D’Agostino, Blondett lo atterra ed è calcio di rigore per i campani: Saracco, ancora una volta, neutralizza l’avversario dal dischetto, sui piedi di D’Agostino svaniscono le residue speranze della Juve Stabia. 86’, agiscono le frecce dalla panchina: D’Ausilio tocca uno dei suoi primi palloni e si rende subito pericoloso, Barosi c’è. Vale lo stesso per Achik che però batte il portiere stabiese: al 91’ è proprio D’Ausilio a servire il marocchino che chiude un match senza storia. A Cerignola è festa, la città continua a sognare. Sulla strada degli ofantini ci sarà il Monopoli.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp