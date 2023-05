Conference League: Fiorentina beffata nel finale dal Basilea

Fiorentina beffata in pieno recupero nel finale della gara di andata della semifinale di Conference League. Al Franchi, i viola vengono rimontati dal Basilea con un punteggio di 2-1. Fiorentina in vantaggio con un colpo di testa di Arthur Cabral porta, ma nella ripresa gli svizzeri ribaltano il risultato con Diouf e Amdouni, che segna addirittura nel recupero. La Fiorentina tenterà di recuperare tra sette giorni nella partita di ritorno in Svizzera. Nell’altra semifinale, il West Ham vince 2-1 con l’AZ Alkmaar a Londra.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp