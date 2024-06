Lecce, elezioni: ecco i dati dell’ affluenza

Si sono chiuse le urne del primo giorno di elezioni per il rinnovo delle amministrazioni comunali di 29 comuni del Salento e del rinnovo del Parlamento Europeo. L’afflluenza nel Salento è stata del 27,30 % per le amministrative e di

14.50 % per le europee. Nel comune di Lecce l’affluenza è stata del 27.70% per le Europe e 26.79 per le amministrative. Dati ufficiali a chiusura dei seggi alle ore 23.00

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts