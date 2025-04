Trasferimento migranti in Albania, Bruno visita Restinco: “Vogliono restare in Italia”

BRINDISI – “In Albania non voglio andare. Voglio restare in Italia. L’Albania non è l’Europa”. Sono le parole che un migrante nord africano ospite del Cpr (Centri di permanenza e rimpatrio italiani) di Brindisi, a Restinco, ha confidato a Maurizio Bruno, consigliere regionale Pd e presidente del Comitato permanente di Protezione Civile, Maurizio Bruno, che nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 aprile, pomeriggio ha visitato la struttura.

Il contesto è quello del paventato trasferimento di una quarantina di migranti irregolari in Albania, con tempi e modalità che non sono ancora state rese note. E infatti, interpellato al telefono, Bruno ha spiegato che “sia gli ospiti che i gestori del centro sono all’oscuro sull’ipotesi che nelle prossime ore chi si trova nel Cpr di Brindisi possa partire” per raggiungere la struttura creata dal governo italiano in Albania.

Migranti in Albania, “Nessuna comunicazione”

A Restinco, insomma, non è arrivata alcuna comunicazione in merito. E se Bruno, dopo una attesa più o meno lunga, è riuscito ad accedere nel Centro in virtù del suo doppio ruolo istituzionale, lo stesso non si può dire per Erminia Rizzi, membro dell’associazione Asgi (Associazione studi giuridici sull’immigrazione), cui è stato invece negato l’accesso.

“È la che per la prima volta – spiega il Dem – un’associazione che si occupa dei diritti dei migranti non è stata fatta entrare”.

Nel centro di Brindisi al momento ci sono 46 migranti, di diversa nazionalità, tra algerini, marocchini e bengalesi. Tutti, da quanto appresso dallo stesso Bruno, “hanno chiesto asilo politico”. Questo potrebbe voler dire che i migranti destinati nel centro albanese di Gjader sarebbero altri, provenienti da altri lidi. Letteralmente.

