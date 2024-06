Elezioni in Basilicata: l’affluenza alle 23 di sabato 8 giugno

È superiore al 12% l’affluenza alle urne in Basilicata per le Europee 2024 dopo la prima giornata di apertura dei seggi, dalle 15 alle 23.

682 in tutto le sezioni interessate: 12,63% gli aventi diritto che hanno già votato, al 13,59% in provincia di Potenza e al 10,44% in quella di Matera.

Il dato è in tendenza rispetto a quello della circoscrizione Italia Meridionale (oltre il 12%) e inferiore rispetto alla media nazionale (che è a più del 14%).

Alle Europee del 26 maggio 2019 – si votava in un’unica giornata – i votanti lucani furono oltre 255mila, il 47,3% degli aventi diritto. L’ultima volta che si è votato per le Europee su due giorni è stato nel 2009.

Numeri più alti nei 52 comuni lucani chiamati anche a votare per le amministrative. L’affluenza alle 23 è stata del 21,94% nelle 246 sezioni interessate, rispettivamente del 21,61% in provincia di Potenza e del 24.4% in quella di Matera.

A Potenza città ha votato il 22.81% degli aventi diritto ossia 12978 persone.

