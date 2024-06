Comunali Basilicata, al voto 197 mila lucani in 52 Comuni

In Basilicata sono 197.419 gli elettori che si recheranno alle urne per scegliere sindaci e consiglieri comunali. 173.092 in Provincia di Potenza dove si rinnoveranno le Amministrazioni in 42 Comuni, 24.327 nei 10 Comuni in Provincia di Matera.

Potenza, capoluogo di Regione, è la città più popolosa con 56.906 aventi diritto. Essendo anche l’unico Comune superiore a 15000 abitanti sarà l’unico in cui è previsto il doppio turno con possibilità di ballottaggio (che si terrà eventualmente il 23 e 24 giugno) se nessuno dei 5 candidati prenderà il 50% + 1 delle preferenze.

Il Comune con il più basso numero di elettori è Cirigliano, in Provincia di Matera, dove gli aventi diritto sono appena 356.

Per le Europee, invece, gli elettori lucani sono 567.939.

Ricordiamo che i seggi resteranno aperti fino alle 23 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno.

Lo spoglio delle Europee inizierà immediatamente dopo la chiusura dei seggi, quello delle Comunali dalle ore 14 di lunedì 10 giugno.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author