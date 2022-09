“C’è un evidente tentativo della destra italiana di cambiare il corso della storia. Nel rapporto con l’Europa, sui diritti e nelle relazioni sociali. E in questi ultimi giorni di campagna elettorale è venuta fuori la natura vera di una destra anti europea, ultra nazionalista e post fascista. Aver chiarito che vogliono un certo modello di società chiusa e che intendono cambiare la Costituzione da soli nelle parti più rilevanti ha chiarito cosa abbiamo di fronte. Ma ogni volta in cui c’è un attacco ai diritti universali e il tentativo di stravolgere la nostra Costituzione orgogliosamente antifascista, l’Italia resiste. E sarà così anche domenica sera. Questa destra è inaffidabile e pericolosa”. Lo dice in una nota Francesco Boccia, responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale PD e capolista al Senato in Puglia, lasciando Piazza del Popolo dopo la chiusura della campagna elettorale del PD.

FRIDAYS FOR FUTURE – “I ragazzi di Fridays for future che oggi sono scesi in piazza per lo sciopero globale per il clima vanno ascoltati. Non emulati goffamente su tik tok nel tentativo disperato di catturare la loro attenzione, come ha fatto la destra del carbone in questa campagna elettorale. Fridays for future è una lotta collettiva per la difesa del pianeta. L’emergenza climatica non va sottovalutata, sono anni che alzano la voce correttamente e democraticamente in piazza ma vengono spesso zittiti e presi in giro dalla destra negazionista. L’ambiente non è un tema di serie B, non sono accettabili e giustificabili le lacrime del giorno dopo ogni volta che si verifica una catastrofe climatica. Dobbiamo agire tutti insieme e farlo adesso. Per il partito democratico decarbonizzazione, energie rinnovabili, abbattimento delle emissioni di Co2 e lotta al consumo del suolo sono priorità assolute. Il PNRR che il centrosinistra ha ottenuto in Europa, e su cui Lega e FDI hanno sempre votato contro, ha nella transizione ecologica un punto fermo e noi la porteremo avanti costi quel costi. Per la destra la soluzione in questa fase critica è il ritorno al carbone oltre alla critica al Green deal. La destra esca dalla pantomima TikTok e venga in piazza”. Chiude così la nota di Francesco Boccia, responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale PD e capolista al Senato in Puglia, arrivando a Piazza del Popolo per la chiusura della campagna elettorale del PD.