Eccellenza, UC Bisceglie: confermati Monopoli e Farinola

Pone fondamenta solide la dirigenza dell’Unione Calcio Bisceglie nella costruzione della rosa che sarà a disposizione del tecnico Angelo Monopoli. Il tecnico azzurro potrà contare per il reparto difensivo su due calciatori biscegliesi che conoscono bene l’ambiente Unione come Roberto Farinola e Angelo Gabriele Monopoli.

Per il classe 2001 Roberto Farinola, una conferma che sa di nuova avventura. Infatti il duttile esterno mancino nella passata stagione ha potuto disputare un solo match (nella vittoria esterna a San Severo) con la maglia azzurra prima di un lungo infortunio che ne ha precluso l’apporto stagionale. Per lui, formatosi anche nel nostro settore giovanile, esperienze blasonate in D con Francavilla in Sinni, Arzignano, Afragolese, Bisceglie, Team Altamura e Fasano.

Continua a far parte del team di Via Cavour anche l’esperto difensore centrale, biscegliese doc, Angelo Gabriele Monopoli (classe ’95), formatosi nel settore giovanile del Bari, vestirà per l’ottava stagione la maglia azzurra. Un autentico leader dello spogliatoio.

“Due ragazzi giovani ma con tanta esperienza che conoscono bene i valori del nostro progetto e che ci aiuteranno nel percorso di crescita dell’Unione. Ci inorgoglisce poi che lo zoccolo duro della squadra a disposizione di mister Angelo Monopoli sia formato da biscegliesi”, commenta il dg Leonardo Pedone.

