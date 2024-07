Potenza, ceduto il portiere Gasparini alla Clodiense

Il Potenza ha ceduto ufficialmente e a titolo definitivo Manuel Gasparini, portiere classe 2002, alla Union Clodiense Chioggia. Nel corso della sua esperienza in rossoblù, ha collezionato 56 presenze tra campionato, Coppa Italia di Serie C e playoff. Con una nota, la società “ringrazia Manuel per la professionalità dimostrata e gli augura i migliori successi umani e professionali”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author