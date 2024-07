Barletta, presentata domanda di ripescaggio in Serie D

BARLETTA – Presentata nel primo giorno utile la domanda di ripescaggio in Serie D da parte del Barletta. Il club biancorosso, che due mesi fa terminava la sua nefasta stagione al terzultimo posto del girone H, ha subito formulato la richiesta per tornare d’ufficio in quarta serie nazionale. Questo il comunicato del club:

“La SSD Barletta 1922 comunica di aver inoltrato nella giornata di giovedì 4 luglio la domanda di ripescaggio per poter essere riammessa al campionato di serie D per la stagione 24-25.

Il Presidente Romano: «Ora occorre solo attendere fiduciosi. Come preannunciato nelle scorse settimane, in attesa del verdetto definitivo in merito al ripescaggio, stiamo già allestendo una rosa che ci possa consentire di ben figurare sia in D che in Eccellenza.

La prossima settimana presenteremo agli addetti ai lavori e a tutti i tifosi la nuova guida tecnica e ufficializzeremo alcuni giocatori»“.

Entro l’8 luglio, anche le altre società interessate potranno presentare domanda. Dopo la scadenza, sarà possibile stilare una graduatoria delle squadre richiedenti. I biancorossi, pur non essendo attualmente tra i club favoriti, restano fiduciosi.

