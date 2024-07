Serie D, il Casarano conferma Giuseppe Laterza

Il presidente Antonio Filograna Sergio ha annunciato lo staff tecnico e medico del Casarano per la stagione 2024-2025. Ha sottolineato l’importanza della riconferma dell’allenatore Giuseppe Laterza, apprezzato per la sua semplicità e signorilità. Senza un direttore sportivo, il club ha formato un team che lavora in sinergia con l’allenatore per costruire un futuro tecnico significativo. Filograna ha espresso ambizioni equilibrate da una gestione finanziaria prudente, con il supporto dello staff medico guidato dal dott. Gianni Mele.

Mister Laterza, visibilmente emozionato, ha ringraziato per la fiducia e promesso di lavorare sodo per meritare la stima ricevuta. Ha affermato che le scelte tecniche si baseranno su principi sani e spirito di sacrificio.

Il direttore Fulvio Navone ha lodato il lavoro professionale dello staff della scorsa stagione, motivo per cui è stato deciso di riconfermarlo in blocco. La preparazione della squadra inizierà il 29 luglio.

