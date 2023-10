Eccellenza: Molfetta, in Coppa Italia primo ko della stagione

La Molfetta Calcio, rimedia la prima sconfitta stagionale nel derby di andata di Coppa Italia con il Bisceglie, perdendo nella gara giocata al ‘Ventura’, per 1-0. Di Domenico, per l’occasione, ritrova bomber Lopez in attacco, mentre fa il suo esordio tra i pali in biancorosso, il neo arrivato Chironi.

Prime battute di gioco di studio tra le due squadre, con il primo squillo biancorosso al 9′, grazie ad una conclusione di Vicedomini, che finisce alta sopra la traversa. I padroni di casa, rispondono qualche minuto dopo, con un insidioso tiro di Mangialardi, che si spegne di poco sul fondo.

Gli sparlotti allora, si rendono pericolosi in due circostanze: al 23′ con Di Fulvio e al 25′ con Taccogna ma in entrambe le occasioni, fa buona guardia il portiere di casa, Addario. Sul finire della prima frazione, ancora Molfetta in avanti con una bella combinazione Palumbo-Falciano, con la conclusione a rete di quest’ultimo, ma Addario respinge. Primo tempo che termina a reti inviolate.

La ripresa inizia con la doccia fredda del gol biscegliese al 6′: sugli sviluppi di un calcio punizione ed a causa di una sfortunata deviazione di un difensore biancorosso, il biscegliese Sanchez, si ritrova tutto solo, in area piccola molfettese e mette comodamente in rete per il vantaggio dei padroni di casa.

La Molfetta Calcio subisce il colpo e si fa vedere dalle parti di Addario solo al 36′, con un tiro di Lavopa, che però spara alto. Secondo tempo, dove praticamente si è giocato pochissimo, con continue interruzioni e che termina dopo 5 minuti di recupero, con la vittoria di misura dei padroni di casa per 1-0.

Derby di ritorno fissato per il 19 ottobre al ‘Poli’ di Molfetta, dove gli sparlotti cercheranno a tutti i costi di

ribaltare il risultato dell’andata, per poter passare il turno di Coppa.

BISCEGLIE-MOLFETTA CALCIO 1-0

Rete: 6′ st Sanchez.

BISCEGLIE: Addario, Farucci (39′ st Barletta), Marinelli (24′ st Morisco), Rodriguez, Sanchez [k], Monaco, Mangialardi (40′ st Petitti), Kouame, Pignataro (24′ st Kone), Bonicelli (47′ st Losapio), Stefanini. Panchina: Zinfollino, Napoli, Mingiano, Gusmai. All. Troia Andrea (squalificato mister Di Meo Giuseppe).

MOLFETTA CALCIO: Chironi, Gelsi, Taccogna, Lopez, Lavopa, Falciano (14′ st Amoruso), Vicedomini [k], Di Filvio, Rizzi, Dargenio (41′ st Romio), Palumbo (32′ st Colamesta). Panchina: Lacirignola, Marzulli, Stellone, Pantovic, Panelli, Lovero. All. Di Domenico Fabio.

Arbitro: Racanelli Marco Saverio di Bari. Assistenti: Sorgente Gianmarco e Spinelli Francesco, entrambi di Barletta.

Ammoniti: Addario, Marinelli, Mangialardi, Bonicelli, Kone, Taccogna, Lavopa, Di Fulvio, Rizzi.

Recupero: 0′ pt – 5′ st.

