Calcio C/F: Molfetta, missione difficile con la Vis Mediterranea

Il Girone C del campionato nazionale di calcio femminile sta per arricchirsi di un’altra pagina con la 6a Giornata in programma domenica 15 ottobre alle 15.30.

Le ragazze della Molfetta Calcio Femminile tornano a viaggiare facendo tappa in Campania dove troveranno ad attenderle le irpine della Vis Mediterranea. Si tratta indubbiamente di una delle partite più difficili per il team allenato da Vincenzo Petruzzella, con un avversario che al momento non ha sbagliato praticamente nulla.

La Vis Mediterranea, sinora, ha avuto un ruolino di marcia da record: quattro vittorie su quattro, in attesa del recupero della gara con il Palermo, e risulta imbattuta insieme alla temporanea capolista romana del Trastevere. Tuttavia, questo torneo sta dimostrando come ogni gara abbia una storia a sé e nessuna compagine può ritenersi imbattibile.

Le biancorosse, galvanizzate dalle due ottime prestazioni e dopo aver terminato in crescendo la gara con il Montespaccato, cercheranno di dire la loro in questa gara dal risultato non proprio scontato. A ospitare il match tra la Molfetta Calcio Femminile e la Vis Mediterranea sarà lo Stadio Comunale “S. Pertini” di Montoro (AV) con tante chiavi di lettura da tenere in considerazione: da un lato le biancorosse alla ricerca del primo risultato utile in trasferta, che fanno del gruppo la loro arma migliore, dall’altro le campane che impostano maggiormente il loro gioco sulle individualità di atlete come Michelle Valtolina (attaccante dal fiuto del gol che ha messo a segno cinque delledodici reti realizzate dalla sua squadra) e Klai con i suoi tre gol.

Una vittoria sul difficile campo comunale di Montoro avrebbe un significato importante in termini di morale e classifica. Servirà la gara perfetta e trasformarsi, metaforicamente parlando, in quel granello di sabbia necessario per bloccare l’ingranaggio del centrocampo giallo-celeste che innesta le sue punte. Richiami atletici e nuove soluzioni tecnico-tattiche: questo è stato il lavoro che lo staff tecnico, condotto da Vincenzo Petruzzella e dai suoi collaboratori, ha svolto in settimana.

Alla viglia della trasferta di Montoro, la squadra è in un buono stato di forma e ha recuperato anche quelle atlete che hanno risentito muscolarmente della gara di sette giorni fa. A parte il capitano Angela di Grumo, che dovrà scontare l’ultima delle tre giornate di squalifica inflitte dal Giudice Sportivo, tutte le biancorosse sono arruolabili per il prossimo match. Sarà come di consueto la rifinitura prepartita a dare indicazioni su quello che sarà lo Starting XI di domenica.

«La prossima sfida ci vedrà opposte ad una squadra che conosce da anni questa categoria ed è ben organizzata – ha commentato Aurora Pellegrini, l’esterno di centrocampo della Molfetta Calcio Femminile –. Ha esperienza e sinora è imbattuta. Tuttavia, dopo la prova di carattere contro il Montespaccato, vogliamo continuare a far bene, affrontando con grinta e determinazione un avversario forte sulla carta». Sarà indubbiamente una sfida, quella di domenica pomeriggio, che andrà a ridisegnare la classifica sia in chiave e promozione e che in chiave play -out.

