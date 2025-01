Eccellenza, Bisceglie: Altamura nuovo rinforzo per l’attacco

Alla vigilia della sfida con l’Atletico Racale, il Bisceglie annuncia l’ingaggio di Ivan Altamura, esterno offensivo classe 2004.

Cresciuto nel vivaio dell’ASD Levante 2008, Altamura ha proseguito la sua formazione nelle giovanili del Bari, attirando poi l’attenzione di club come Ascoli, dove ha militato dal 2018 al 2020, e Benevento, con cui ha completato il percorso giovanile. Durante la scorsa stagione, il giovane talento ha vestito le maglie di Reggio Calabria e Gallipoli in Serie D.

In questa stagione, Altamura ha collezionato 9 presenze e un gol con il San Marino, sempre in quarta serie. Tuttavia, il richiamo della sua Puglia ha avuto la meglio: ora è pronto a iniziare la sua avventura con il Bisceglie, che lo accoglie con entusiasmo e gli augura il meglio per il futuro in nerazzurro.

