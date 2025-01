Lecce, è fatta per Veiga: il terzino è atteso oggi in città

Danilo Veiga sarà a breve un nuovo calciatore del Lecce. Il terzino portoghese classe 2002 non ha risposto all’ultima convocazione del suo Estrela Amadora, club che stando a quanto raccolto nelle ultime ore, è pronto a cederlo al Lecce per una cifra vicina ai due milioni e mezzo di euro. Un rinforzo utile per rinforzare la corsia laterale destra di difesa, reparto in cui al momento i salentini vantano solo Guilbert. Veiga è atteso oggi in città e sarà con ogni probabilità presente al Via del Mare per assistere da spettatore a Lecce-Inter.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author