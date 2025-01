Verso Monopoli-Cavese, le probabili formazioni del match

La sconfitta contro la Juventus Next Gen ha interrotto la striscia di quindici risultati utili consecutivi del Monopoli. Tuttavia, la squadra di Alberto Colombo è ancora in corsa per il primo posto, sintomo di continuità e maturità. Oggi pomeriggio, alle 17:30, i biancoverdi affronteranno la Cavese di Enzo Maiuri. “Un avversario fastidioso”, ha sentenziato Colombo, sottolineando la forza dei campani. Il match si preannuncia avvincente ed entusiasmante, senza esclusione di colpi. Diretta testuale sul sito www.antennasud.com.

Monopoli, le ultime

Nonostante la recente battuta d’arresto, il Monopoli è una delle squadre più in forma del campionato. Ecco perché il tecnico Colombo potrebbe confermare il 3-5-2, pur apportando qualche variazione nell’undici iniziale. Persiste il ballottaggio Greco-Scipioni, con l’ex Catania favorito per una maglia da titolare. In avanti, Sylla potrebbe prendere il posto di Bruschi e formare il tandem con Grandolfo.

Cavese, le ultime

Assenze pesanti per Maiuri. Contro i biancoverdi, infatti, il tecnico dei campani non potrà contare su Piana e Fella, entrambi squalificati, mentre Pezzella non è al meglio. Al ‘Veneziani’, dunque, potrebbero partire dall’inizio Loreto e Diarrassouba, quest’ultimo in coppia con Sorrentino nel reparto offensivo.

MONOPOLI (3-5-2): Vitale S; Angileri, Miceli, Bizzotto; Viteritti, Bulevardi, Battocchio, Greco, Pace; Sylla, Bruschi. All. Colombo

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Saio, Peretti, Loreto; Rizzo, Sannipoli, Konatè, Citarella, Vitale; Diarrassouba, Sorrentino. All. Maiuri

