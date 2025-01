Eccellenza, UC Bisceglie a Gallipoli per rilanciare la corsa play-off

Prosegue il cammino dell’Unione Calcio nel campionato di Eccellenza pugliese, con la trasferta di Gallipoli valida per la 26ª giornata. Il match, in programma domani alle ore 15:00, rappresenta un crocevia fondamentale per gli azzurri di mister Monopoli, chiamati a ritrovare la zona play-off dopo un periodo difficile.

L’inizio del 2025 non è stato generoso con l’Unione Calcio, che ha raccolto tre pareggi consecutivi per 2-2 e una sconfitta nelle ultime quattro partite. Prestazioni spesso convincenti sono state vanificate da errori evitabili e da episodi sfortunati, ma la squadra intende invertire la rotta per ottenere risultati più coerenti con il suo valore dimostrato nei due terzi di stagione.

Dall’altra parte, il Gallipoli arriva al confronto in un buon momento: sette punti conquistati nelle ultime tre giornate hanno ridato fiducia ai giallorossi, reduci da un periodo negativo con un solo punto in cinque gare. I padroni di casa saranno un avversario ostico, come già dimostrato nella partita d’andata, terminata 3-2 in favore degli azzurri dopo un match combattuto.

La sfida di domani si preannuncia ancora più impegnativa per l’Unione Calcio, priva di pedine fondamentali come Farinola e Ngom, squalificati, e senza Giulio Papagni, trasferitosi al San Salvo (Eccellenza Abruzzese).

L’incontro sarà diretto dall’arbitro Marco Ventrone di Roma 1, affiancato dagli assistenti Gianluca D’Aniello e Alessandro Bellarte, entrambi della sezione di Molfetta.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author