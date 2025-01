Eccellenza, Bisceglie cerca continuità con il Racale

Il Bisceglie di Pino Di Meo è pronto a proseguire il proprio cammino in campionato. Domenica 26 gennaio, per la sesta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza pugliese, i nerazzurri affronteranno l’Atletico Racale sul campo neutro del “Sante Diomede” di Bari, nel quartiere San Paolo. Fischio d’inizio alle 15.00.

La gara si disputerà a porte chiuse, ma la squadra stellata intende mantenere alta la concentrazione puntando a prolungare la striscia positiva iniziata a gennaio: tre vittorie (contro Novoli, Massafra e Corato) e un pareggio a Canosa. Il Bisceglie, attualmente sesto in classifica con 37 punti (11 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte), ha dimostrato continuità nell’ultimo mese.

Buone notizie per i nerazzurri sul fronte: oltre al ritorno in panchina del tecnico Di Meo, che ha scontato lo stop del giudice sportivo, rientra dalla squalifica anche il difensore Manuel Visani. Assente, invece, il capitano Antonio Stefanini, ancora alle prese con un infortunio.

Il Racale, guidato da Matias Calabuig, segue il Bisceglie a un solo punto di distanza e ha una gara da recuperare contro il Galatina. I biancazzurri sono imbattuti da sei turni e, come il Bisceglie, sono in piena corsa per i playoff. All’andata, il match terminò 0-0 al “Generale Basurto”, senza particolari emozioni.

La sfida sarà diretta dall’arbitro Marco Albano della sezione di Taranto, affiancato dagli assistenti Luca De Simone di Casarano e Matteo Marcello Minerba di Lecce. La partita sarà trasmessa in diretta su TeleRegione Color (canale 77 e streaming su teleregionecolor.com).

