Promozione, Virtus Bisceglie: niente calcoli col Soccer Trani

La Virtus Bisceglie non farà calcoli: perseguire la vittoria sarà l’unico obiettivo fino al termine di una stagione difficile, segnata dalle difficoltà di adattamento al campionato di Promozione. Ora, con una squadra rafforzata dagli acquisti di mercato e una guida tecnica esperta, la risalita verso posizioni più tranquille in classifica sembra possibile.

Domenica 26 gennaio, alle ore 15, sul campo del “Di Liddo” andrà in scena il derby con il Soccer Trani, occasione ideale per una svolta. L’arrivo del centrocampista Pietro Camporeale testimonia la volontà della dirigenza di cambiare rotta e migliorare una situazione insoddisfacente. Grinta, determinazione e approccio deciso saranno le chiavi per accendere quella “scintilla” necessaria a far emergere il potenziale della squadra.

Gli avversari, ottavi in classifica con 27 punti (sette vittorie, sei pareggi, sei sconfitte), hanno mostrato un rendimento esterno incostante, con quattro pareggi, due vittorie e tre ko. L’attaccante Vittorio Pugliese, autore di cinque reti, è il loro principale pericolo.

La partita sarà diretta dall’arbitro Giovanni Cosimo Morleo di Brindisi, affiancato dagli assistenti Cosimo Ungaro e Giulio Mazzotta. Morleo ha già arbitrato la Virtus in questa stagione nella vittoria per 5-1 contro il fanalino di coda Molfetta Sportiva.

L’accesso al “Di Liddo” sarà gratuito ma riservato a 99 spettatori biscegliesi, come stabilito dalla Prefettura Bat, che ha vietato la presenza dei tifosi tranesi. Gli spettatori dovranno esibire un documento d’identità per certificare la residenza.

