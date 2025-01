Cerignola, Raffaele: ‘In gara così equilibrate, ci sta di soffrire’

Giuseppe Raffaele, allenatore del Cerignola, ha analizzato il successo di Potenza sottolineando il valore degli avversari e il grande equilibrio del match: “Siamo stati puniti da un eurogol, come successo in passato quando abbiamo sprecato tanto in alcune partite. Quando tieni le gare in equilibrio, ci sta anche di soffrire contro una squadra che, insieme a noi, è tra le più in forma del campionato e che gioca un ottimo calcio”.

L’allenatore ha poi elogiato gli avversari, evidenziando la qualità e l’organizzazione: “Hanno interpreti che si sono trovati a meraviglia con il gioco di Pietro (De Giorgio, ndr) e possono contare su giocatori forti come Caturano, Rosafio, Castorani ed Erradi. Forti nel senso che stanno dimostrando quest’anno di essere al livello dei calciatori delle squadre costruite per vincere il campionato”.

Raffaele ha riconosciuto i meriti del Potenza e del suo tecnico: “Il merito va a chi ha costruito la squadra e, soprattutto, al mio amico Pietro, che sta facendo un lavoro straordinario”.

