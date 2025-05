🔴 Diretta, Nocerina-Martina 2-1: fine partita

Cronaca secondo tempo

51′ – Game over al San Francesco la spunta 2-1 la Nocerina su un’ottimo Martina.

50′ – Resouf manda alle ortiche un gran bel pallone! Ultime speranze gettate alle ortiche.

48′ – Martina con la forza della disperazione prova a farsi avanti. La Nocerina, però, tiene bene il campo.

45′ – Ci saranno 5 minuti di recupero.

43′ – Doppia sostituzione Martina: escono Lupo e Ievolella, entrano Sorace e Tuccitto.

41′ – Faiello! Pericolosa che Nocerina che sfiora il tris: ottima respinta in corner di Martinkus che salva i suoi.

40′ – Sostituzione Nocerina: esce Marquez, entra Favetta.

40′ – Sostituzione Martina: esce Silvestro, entra Cafagna.

35′ – Dieci minuti di speranza per il Martina per portare il match ai supplementari.

33′ – Sostituzione Nocerina: esce Fraraccio, entra Padalino.

31′ – Ammonito anche Silvestro nelle fila del Martina.

30′ – Sostituzione Nocerina: esce Barone, entra Tempre.

27′ – Doppia sostituzione Martina: escono Figliola e Mastrovito, entrano Martinkus e Dieng.

27′ – Sostituzione Nocerina: esce Troest, entra Bollino.

26′ – Altra grande giocata del Martina: Silvestro viene chiuso in corner.

23′ – Martina ad un passo dal pareggio! Zanelaj mette al centro per Ievolella che ci prova a botta sicura: palla deviata in extremis.

21′ – Cecere! Davvero scatenato in questa fase. Affonda in area, viene chiuso dall’uscita di Figliola, poi ci riprova ma è corner.

20′ – Traversa della Nocerina! Dagli sviluppi del corner è Troest a prova l’incornata palla che termina sul legno.

19′ – Nocerina ancora pericolosa! Spunto di Cecere che mette palla al centro per Marquez: l’attaccante viene anticipato e chiuso in corner.

18′ – Tutto da rifare per il Martina. Eppure la squadra pugliese aveva impattato al meglio la ripresa.

16′ – Nocerina in vantaggio! Palla che taglia tutta l’area piccola e Fraraccio stampa sotto la traversa, non lasciando scampo a Figliola.

14′ – Llanos! Pericoloso il suo colpo di testa dagli sviluppi di calcio d’angolo: palla di poco a lato.

10′ – Sostituzione Nocerina: esce Bottalico, entra Provenzano.

8′ – Silvestro! Ci prova con un gran bel tiro a giro: palla bloccata da Wodzicki.

7′ – Lupo! Ancora pericolosi i pugliesi che ci provano: palla deviata in corner.

4′ – Zanelaj! Martina vicina al nuovo vantaggio! Spunto del centrocampista che in piena area ci prova: un tocco di un difensore manda in corner.

2′ – Campo libero per Silvestro che si invola in area: perentorio intervento di Wodzicki in uscita.

0′ – Riprende il match al San Francesco.

Cronaca primo tempo

48′ – Finisce qui il primo tempo! E’ 1-1 tra Nocerina e Martina ma grandi proteste in casa pugliese.

47′ – Gol della Nocerina! Felleca, dal dischetto spiazza Figliola e firma l’1-1.

46′ – Rigore per la Nocerina! Contatto tra De Angelis e Felleca: per il direttore di gara è rigore. Panchina del Martina completamente imbufalita.

45′ – Ci sarĂ un minuto di recupero.

44′ – Faiello! Eccola la vera risposta della Nocerina: Martina che pecca un po’ di presunzione, Marquez recupera palla e serve Faiello che circumnaviga l’area e ci prova: Figliola s fa trovare pronto.

41′ – Ultimi minuti di questo primo tempo: il canovaccio è sempre lo stesso.

36′ – Fase di stallo in questo momento del match. Nocerina che non riesce a trovare spazi e Martina che controlla al meglio.

30′ – Siamo alla mezzora. Dopo una piccola risposta della Nocerina, è ancora il Martina ad aver messi le basi per il raddoppio. Finora perfetta fase difensiva della squadra di Pizzulli.

27′ – Ottima chiusura di Zenelaj su Marquez pronto ad affondare in area. Ottima la fase difensiva della squadra di Pizzulli.

26′ – Ammonito anche Bottalico nelle fila rossonere.

19′ – Giallo anche per Llanos. Un giallo per parte in pochi minuti.

18′ – Ammonito Marquez! Scontro tra l’attaccante e il portiere Figliola.

16′ – Primo corner del match: è in favore della Nocerina.

14′ – Nocerina che prova la risposta. Ottima guardia della difesa piazzata da Pizzulli che non si lascia sorprendere.

12′ – Resouf! Anticipato in extremis l’attaccante dei pugliesi da un difensore: ancora una volta è Ievolella che trova l’assist.

10′ – Martina che continua a premere sull’acceleratore in questa fase. Pugliesi che vogliono sfruttare il momento positivo.

8′ – Gol del Martina! I pugliesi sbloccano il match! Tutto nasce dal cross di Ievolella che in piena area trova l’incornata vincente di De Angelis che stampa in rete.

5′ – Qualche scintilla in questa fase di match. L’arbitro cerca di riportare l’ordine in campo.

0′ – Partiti! E’ cominciata Nocerina-Martina.

Il tabellino live

Nocerina-Martina 2-1

Marcatori: al 8′ st De Angelis (M), al 47′ st Felleca (N) su rigore, al 16′ st Fraraccio (N).

Nocerina (4-3-3): Wodzicki, Fraraccio, Troest, Sperandeo, Barone, Bottalico, Gerbaudo, Cecere, Faiello, Felleca, Marques. A disposizione: Agostino, Tempre, Giacinti, Provenzano, Bollino, Carnevale, Vono, Padalino, Favetta. Allenatore: Campilongo.

Martina (4-2-3-1): Figliola, Mancini, De Angelis, Llanos, Lupo, Zenelaj, Piarulli, Ievolella, Mastrovito, Silvestro, Resouf. A disposizione: Martinkus, Perrini, Cafagna, De Biazze, Marinelli, Tuccitto, Sorace, Carrucci, Dieng. Allenatore: Pizzulli.

Arbitro: Giuseppe Morello di Tivoli

Primo Assistente: Giuseppe Piccolo di Vibo Valentia

Secondo Assistente: Cosimo De Tommaso di Voghera

Quarto Ufficiale: Gianluca Guitaldi di Rimini

Note: Pomeriggio nuvoloso su Nocera Inferiore. Terreno di gioco in buone condizioni. Espulso: al 48′ pt Pizzulli (allenatore Martina) per eccessive proteste.

