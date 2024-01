Eccellenza/B, Manduria: Salvadore ‘Non si molliamo di un centimetro’

Il Manduria cade a Ginosa nel finale, decisivo il gol di Vapore al minuto 39 della ripresa. Con la prima sconfitta del 2024, i biancoverdi perdono la testa della classifica: adesso l’Ugento è primo a quota 37, i messapici inseguono a una lunghezza di distanza. Un Manduria dai due volti, bene nei primi 45 minuti sul piano della manovra e dell’intensità, più scarico e poco incisivo nel corso del secondo tempo. A margine della partita, ha parlato mister Andrea Salvadore che ha analizzato la prestazione dei suoi uomini.

“Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, serviva la stoccata finale. Non siamo stati fortunati su un paio di episodi. Nella ripresa ci è mancata un po’ di gamba e di lucidità, ci siamo slegati e abbiamo faticato a leggere le seconde palle. Il ritmo del primo tempo non si è visto, poi ci sono stati una serie di errori che hanno provocato il gol del Ginosa. La squadra ha pagato un po’ la sosta, speriamo di recuperare il prima possibile i calciatori che sono fuori per infortunio”.

La fotografia del momento e la ripartenza immediata per riscattare il risultato negativo. “Adesso torniamo a lavorare, siamo in corsa su tutti i fronti e non dobbiamo mollare un centimetro. Siamo ben consapevoli dei problemi di questo periodo, ma vogliamo risolvere tutte le criticità insieme. Bisogna continuare a lavorare e mi dispiace non giocare le partite con una rosa al completo. Mi dispiace per i tifosi, per tutti i chilometri che hanno fatto. Questa sconfitta ci aiuterà a riflettere: analizzeremo a 360° ogni situazione, faremo quadrato per risolvere i problemi con grande serenità”.

