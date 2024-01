Dall’Europa col Benfica al Canosa: la nuova vita di Menezes

CANOSA DI PUGLIA – I suoi compagni di squadra in passato sono stati Di Maria e Fabio Coentrao al Benfica, il presente si chiama invece Eccellenza ma la voglia di far bene e stupire non manca mai. Felipe Menezes è il colpo di mercato della sessione invernale di un Canosa che vuole vincere.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp