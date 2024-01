Foggia, Coletti: ‘Col Giugliano gara vitale per il percorso’

(Di Lorenzo Ruggieri) Vincere per risalire la china, nonostante le insidie celate dal mercato. Questa la ricetta indicata da Tommaso Coletti, tecnico del Foggia, alla vigilia della sfida contro il Giugliano: “Non è facile preparare le partite in questo momento ma ritengo che fin quando si è sotto contratto con una società si debba lottare e battagliare fino alla fine”.

Giugliano: “Domani affronteremo un’ottima squadra in un match ricco di insidie, da affrontare come se fosse la finale di Champions League. La gara col Giugliano è di vitale importanza per il nostro percorso e ho cercato di fare leva sulla dignità e sull’orgoglio dei ragazzi, i quali hanno risposto in maniera eccellente. Non possiamo regalare nemmeno cinque minuti ai nostri avversari e mi auguro che la prestazione sia all’altezza delle richieste”.

Mercato: “Il mercato va un po’ a rilento, ma queste domande devono essere rivolte alla società. Abbiamo chiesto dei giocatori con determinate caratteristiche e mi auguro di disporre di giocatori adatti a portare avanti questo progetto tecnico al termine del mercato”.

Millico: “Millico è in forma e può giocare dall’inizio. È reduce da un periodo di inattività, ma si è sempre allenato e non ha avuto problemi fisici, motivi per cui potrebbe anche disputare novanta minuti. Ha qualità incredibili e può giocare da trequartista o da esterno a piede invertito”.

Chiricò: “Non so se sia stata imbastita una trattativa per portare Chiricò a Foggia, però rispecchierebbe in pieno le caratteristiche che cerchiamo e sarebbe ben accetto”.

Deroga in scadenza: “Non so cosa succederà alla scadenza della deroga, a oggi sono a disposizione del Foggia e continuerò a impegnarmi e a lavorare per trovare soluzioni ai problemi”.

