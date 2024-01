Cerignola, il calendario alleato per un possibile pokerissimo

CERIGNOLA – Il Cerignola vive uno dei momenti più sereni di una stagione fin qui più tortuosa del previsto. Quattro risultati utili di fila, tre vittorie consecutive di cui due in trasferta, la squadra è tornata sul pezzo e sembra aver ritrovato fiducia in se stessa. Perché proprio di fiducia bisogna parlare, la maggior parte dei punti persi nel girone d’andata sono stati dovuti ad una scarsa tenuta mentale, aspetto su cui Ivan Tisci ed il suo staff hanno lavorato insistentemente, ottenendo i primi risultati. Sarà soltanto il tempo a dirci se l’Audace sia in grado o meno di mantenere continuità di risultati e prestazioni, ma il calendario potrebbe servire un assist in vista del tour de force previsto tra febbraio e marzo. Al “Monterisi” arriva il Sorrento, avversario da non sottovalutare ma sulla carta abbordabile per un Cerignola in ascesa, poi la trasferta di Brindisi, squadra in totale confusione e ristrutturazione tra campo e mercato. Due gare che potrebbero dare lo slancio di classifica definitivo per tornare ad aver seriamente voce in capitolo nel tavolo delle grandi.

Oggi la priorità resta quella di svuotare l’infermeria, ai rientri di Sainz-Maza, Tentardini e Allegrini potrebbero aggiungersi quelli di Ligi, Rizzo, Bianco e Ghisolfi, tutte situazioni che andranno monitorate con attenzione nelle prossime ore.

Sul mercato è ormai chiuso l’affare per il brasiliano Luis Gustavo Teixiera de Barros Domingues, nome strutturato quanto il fisico di questo giovane difensore classe 2005 proveniente dai brasiliani del Clube Lemense. In uscita potrebbe fare i bagagli Franco Sosa, l’attaccante argentino è oggetto di attente valutazioni da parte della società ofantina, si registrano i sondaggi di Virtus Francavilla e Monopoli.

