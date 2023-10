Dirette e differite, Antenna Sud è sempre la ‘casa del calcio pugliese’

Antenna Sud, ancora una volta in esclusiva sul digitale terrestre, si è aggiudicata dalla Lega Pro i diritti di 28 partite in diretta, le differite, lo studio-stadio e interviste post partita di 7 squadre di serie C di Puglia e Basilicata:

⚽️ Audace Cerignola

⚽️ Brindisi Football Club

⚽️ Calcio Foggia

⚽️ SS Monopoli 1966

⚽️ AZ Picerno

⚽️ Taranto Football Club

⚽️ Virtus Francavilla Calcio

