Taranto: Vannucchi, ‘Cerignola tra le più forti del campionato’

( di Lorenzo Ruggieri ) Secondo clean sheet stagionale per il Taranto, anche grazie a un Gianmarco Vannucchi prodigioso. Nel post gara, l’estremo difensore rossoblù ha commentato così il match contro l’Audace Cerignola: “È stata una partita complicata contro una delle squadre più forti del campionato. Non era facile giocare in queste condizioni, il nostro pubblico può fare la differenza e giocare a porte chiuse non sortisce lo stesso effetto. Tuttavia, siamo stati bravi a portare a casa un punto che muove la classifica e dà continuità ai risultati. L’Audace Cerignola è una squadra molto esperta e abile a gestire i vari momenti della partita. Sono felice per la porta inviolata e da domani prepareremo al meglio la gara di Coppa Italia in programma giovedì. Abbiamo cambiato diversi elementi rispetto allo scorso anno e siamo ancora alle prime partite. Per me è un onore indossare la fascia da capitano, ma nello spogliatoio ci sono diversi leader, tra cui anche Antonio Ferrara. È nato un gruppo speciale, ricco di ragazzi seri e lavoratori”.

