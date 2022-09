Esordio con pareggio e tanto amaro in bocca per il Gravina, finisce 1-1 con la Nocerina. La vittoria sfuma nei minuti finali, quando il molosso Talamo (nella foto) approfitta di un errore della difesa murgiana riportando il match in equilibrio. Il Gravina era passato in vantaggio con Chacon al 10′ e aveva sfiorato il raddoppio con Kharmoud e un paio di volta con. All’80′ il pari della Nocerina con Talamo.

GRAVINA-NOCERINA 1-1

RETI: 10’ Chacon (G), 80’ Talamo (N)

GRAVINA: Mascolo, Parisi, Kharmoud, Ligorio, Lauria, Cusimano, Tommasone, Bruno (37’st Abbruzzese), Gonnella, Chacon, Romano (14’st. Galardi). Corchia, Gambicchia, Perrelli, Murania, Neri, Rosini, Giglio. All. Summa-Ragone.

NOCERINA: Stagkos, Chietti (26’st. Menichino), De Marino, Magri, Bandeira; Basanisi, Ambro (18’st Cuomo), Mancino (18’stTalamo); Balde (18’st. Gaudino), Scaringella (38’st Valentini), Mincica. A disp. Recchia, Boersma, Dorato, Schiavella. All. Sannino.

ARBITRO: Viapiana di Catanzaro.

AMMONITI: Cusimano (G)