Il Casarano sbanca il Tursi di Martina Franca in rimonta grazie a un super Saraniti, autore di una tripletta. Finisce 4-2 per la squadra di Costantino. (Foto Casarano Calcio)

LA CRONACA

91′ Gol del Casarano – Gatto con una splendida girata con il mancino da dentro l’area di rigore fissa il risultato sul 2-4.

90′ Saranno 6 i minuti di recupero

84′ Ortisi subito in partita, sulla sinistra serve Navas che viene anticipato ad un passo dalla linea.

82′ Quadruplo cambio nel Casarano: fuori Burzio, Cecere Barbetta e Strambelli, entrano Filippi Filippi, Guastamachia, Gatto e Ortisi.

80′ Ammonito Pambianchi per un fallo durissimo su Ancora.

79′ Nel Martina fuori Cerutti dentro Aprile

76′ Cartellino rosso per Schmidt, reo di aver colpito in area di rigore al volto Rizzo.

74′ Eccellente risposta di Baietti sul tentativo mancino di Cerutti.

73′ Ammoniti De Luca e Delgado.

71′ Primo cambio nel Casarano: esce Andrea Saraniti entra Navas.

69′ Doppio cambio nel Martina: fuori Mancini e Lopez, dentro Nikolli e Petitti.

66′ Saraniti ci prova con il sinistro Suma risponde presente distendendosi alla sua destra.

64′ De Luca ci prova con il destro, Suma è attento sul suo palo e si salva in corner.

61′ Gol del Casarano. Ancora uno straripante Andrea Saraniti su assist di Burzio di testa batte il portiere tarantino, partita ribaltata 2-3 per i rossoazzurri.

59′ Strambelli prova a servire Burzio sul secondo palo, l’attaccante numero 11 non arriva puntale sul pallone, svanisce una grossa opportunità per ribaltare la partita.

56′ Secondo cambio nel Martina: fuori Pinto, dentro Delgado

54′ Ancora passa in mezzo a due avversari e serve Pinto che sotto misura non riesce ad indirizzare il pallone verso la porta di Baietti, grazie al provvidenziale anticipo di Sepe.

46′ Gol del Casarano – Burzio sulla sinistra vola, in mezzo c’è ancora una volta Saraniti che con il destro in spaccata supera il portiere del Martina, firmando così la sua personale doppietta. Ora il punteggio è di 2-2.

FINE PRIMO TEMPO

45′ 2′ minuti di recupero.

43′ Gol Martina Franca – Cerutti batte il calcio d’angolo dentro l’area Schmidt con il sinistro sotto misura batte Baietti che intercetta ma non riesce a difendere la sua porta.

42′ Primo cambio nel Martina esce Teijo al suo posto Salvi.

41′ Staff medico in campo per un problema fisico a Teijo che si tocca il ginocchio destro. Momentaneamente Martina in 10.

36′ Veementi proteste di Ancora per un contatto in area di rigore, per il direttore di gara non ci sono gli estremi per un calcio di rigore.

33′ La reazione del Martina Franca è tutta in un tentativo di Ancora che non inquadra la porta di Baietti.

29′ Gol del Casarano – Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da destra da Marsili, Andrea Saraniti trova il tempo giusto per beffare la difesa del Martina Franca con un perentorio stacco di testa che non da scampo a Suma che rimane immobile.

24′ Sugli sviluppi del secondo calcio d’angolo della partita per il Casarano, gli attaccanti rossoazzurri commettono fallo in area di rigore, poco dopo il fischio Rizzo aveva depositato in rete la sfera.

23′ Ammonizione per Forcillo per un fallo a centrocampo su Strambelli.

19′ Strambelli inventa per Saraniti che una volta all’interno dell’area di rigore sceglie di servire Burzio, che non trova il tempo per la conclusione da buona posizione, anziché colpire verso la porta di Suma

12′ Continuano a pingere i padroni di casa Forcillo ci prova dalla distanza ma il destro viene deviato in angolo dalla difesa salentina. Sugli sviluppi il direttore di gara segnala un fallo in attacco.

11′ Gol Martina Franca – Nicola pinto dalla sinistra trova la conclusone giusta con i destro che supera Baietti che nulla ha potuto.

10′ Buona manovra del Casarano, Sepe arriva al cross dalla sinistra ma non è preciso il pallone messo in mezzo e Saraniti non può arrivare sul tentativo di assist del compagno.

4′ Marina subito pericoloso con Pinto che su un pallone sporco all’interno dell’area di rigore non trova lo specchio della porta.

2′ Occasione per il Casarano: sugli sviluppi del primo calcio d’angolo della partita Sepe sfiora il gol colpendo la parte alta della traversa della porta di Suma

1′ Mister Costantino si affida al tridente composto da Strambelli, Saraniti e Burzio, nel Martina invece c’è dall’inizio il capitano Cristiano Ancora.

MARTINA-CASARANO 2-4

RETI: 12’ pt Pinto (M), 29’ pt Saraniti (C), 43’ pt Schmidt (M), 1’ st Saraniti (C), 16’st Saraniti (C)

MARTINA (4-3-3): Suma; Mancini (24’ st Nikolli), Perrini, Schmidt, Cappellari; Cerutti (35’ st Aprile), Tejio (43’ pt Salvi), Forcillo; Ancora, Lopez (24’ st Petitti), Pinto (11’ st Delgado). A disp.: Semeraro, Mangialardi, Dieng, Sebastianelli. All.: Pizzulli.

CASARANO (4-3-3): Baietti; Barbetta (37’ Filippi Filippi), Rizzo, Pambianchi, Sepe; De Luca, Marsili, Cecere (37’ st Gatto); Strambelli (38’ st Ortisi), Saraniti (26’ st Navas), Burzio (37’ st Guastamacchia). A disp.: Carotenuto, Vitofrancesco, Bocchetti, Atteo. All.: Costantino.

Marcatori: 12’ pt Pinto (M), 29’ pt Saraniti (C), 43’ pt Schmidt (M), 1’ st Saraniti (C), 16’st Saraniti (C), 46’st Gatto

Ammoniti: Forcillo (M), Delgado (M), Rizzo (C), Pambianchi (C), Salvi (M)

Espulsi: Schmidt (M)

Recupero: 2′ pt – 6’st

Note: circa 1.500 spettatori di cui 200 da Casarano. Angoli 6-7 per il Casarano

Arbitro: Antonio Monesi, sez. di Crotone

Assistenti: Mirko Bartoluccio sez. Vibo V., Lucio Salvatore Mascali Sez. Paola.