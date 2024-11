Lecce, riconsegna della zona demaniale Marittima: un nuovo inizio per la darsena di San Cataldo

Un importante passo è stato compiuto per il futuro della Darsena di San Cataldo a Gallipoli. Presso la Capitaneria di Porto, si è ufficialmente formalizzata la riconsegna della zona demaniale marittima, un atto che rappresenta il culmine di un lungo processo di gestione e riqualificazione dell’area.

Un momento al quale hanno partecipato il capo sezione demanio e contenzioso, S.T.V. (CP) Marco Mazzarella, insieme agli assessori Gianpaolo Scorranno e Roberto Giordano Anguilla, che hanno firmato congiuntamente il verbale di rilascio. Questo atto segna un momento cruciale, poiché permette all’Amministrazione Comunale di procedere con l’affidamento della gestione dell’area alla società Salento Navigando, vincitrice del bando di gara.

“Con questo atto, mettiamo un punto definitivo a una vicenda che ha richiesto tempo e impegno”, ha dichiarato Gianpaolo Scorranno. “È doveroso ringraziare tutto il personale che ha lavorato instancabilmente, anche durante il periodo estivo, per raggiungere questo traguardo strategico per lo sviluppo della nostra città”. Scorranno ha anche voluto esprimere un pensiero speciale a coloro che hanno sofferto a causa della chiusura della darsena nel corso degli anni. “Ricordiamo in particolare il pescatore Franchino de Mola e tutti quelli che, insieme a lui, hanno affrontato difficoltà senza mai perdere la speranza”.

L’assessore Roberto Giordano Anguilla ha aggiunto che questo è solo l’inizio di una nuova storia per Lecce, una storia che promette di portare benefici non solo alla comunità locale ma anche ai turisti che visiteranno la zona. La riapertura della Darsena di San Cataldo rappresenta un’opportunità per rivitalizzare l’area, promuovere attività legate al mare e sostenere l’economia locale.

Con la riconsegna della zona demaniale, Gallipoli si prepara a intraprendere un percorso di rinnovamento e sviluppo, rendendo la Darsena di San Cataldo un punto di riferimento per la nautica e il turismo.

Maria Teresa Carrozzo