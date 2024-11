Lecce, al via il primo corso per degustatori di olio

Lecce – Tre moduli per diventare degustatori di olio. È stato presentato infatti, presso l’open space di palazzo Carafa in piazza Sant’Oronzo a Lecce, il primo corso per degustatori di olio organizzato dall’Associazione Italiana Sommelier. Un corso che, come sottolineano l’assessore Maria Gabriella Margiotta e il delegato AIS Marco Albanese risulta fondamentale per conoscere in maniera approfondita una delle eccellenze del nostro territorio.

