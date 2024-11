Lecce, il Sindaco striglia la giunta: “Basta fughe in avanti”

Si parlerebbe di mal di pancia in seno alla giunta del sindaco Poli Bortone. Secondo indiscrezioni di Palazzo Carafa, il sindaco non avrebbe gradito alcuni passi in avanti in autonomia di alcuni assessori. Sarà l’inesperienza, sarà la voglia di ribalta ma qualcuno da tempo avrebbe esposto l’amministrazione a critiche. Posizioni che non sarebbero state gradite dal Sindaco di ferro che ha convocato una riunione alle ore 12 di questa mattina proprio per dare delle direttive ferree ad assessori, capigruppo e presidenti di commissione. Al centro dell’incontro proprio le fughe in avanti di due assessori in particolare, ma le indicazioni sono state tassative per tutti. Una giunta di neofiti ed un consiglio di giovani sicuramente non rende semplice il lavoro della Senatrice nota per la sua dote e predisposizione alla precisione ed al rispetto dei ruoli.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts