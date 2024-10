Crotone, Longo: “Vittoria meritata, Taranto squadra camaleontica”

Il Crotone può finalmente tornare ad esultare. Dopo un’attesa lunga più di un mese, i pitagorici battono il Taranto e ottengono l’intera posta in palio in rimonta. Al termine della sfida, Emilio Longo, allenatore dei calabresi, ha dichiarato: “Risultato che legittima quanto fatto in mezzo al campo, come dimostrano anche le statistiche. Questa vittoria è importante, siamo passati immeritatamente in svantaggio ma i ragazzi hanno dimostrato di saper rimanere in partita. Anche nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni per passare in vantaggio. Il Taranto è una squadra camaleontica e in salute, ha dominato con il cambio modulo prima delle nostre contromisure. Darà filo da torcere a molte squadre e oggi si è vista una bella partita”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author