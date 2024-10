Taranto, Gautieri: “Potevamo gestire meglio il vantaggio”

Il Taranto esce dallo ‘Scida’ di Crotone con una sconfitta. Nonostante l’iniziale vantaggio di Shiba, gli ionici cadono sotto i colpi di Silva e Tumminello. Questa l’analisi di Carmine Gautieri, tecnico dei pugliesi, nel post gara: “Abbiamo affrontato una squadra forte ma abbiamo tenuto botta. Nella ripresa siamo stati bravi a passare in vantaggio ma abbiamo perso per due rimpalli, il secondo forse viziato da un fallo di mano. Nel secondo tempo il Crotone ha fatto qualcosa in più di noi, dobbiamo chiudere prima le partite. Dispiace per la sconfitta ma dobbiamo andare avanti. È stata una rimonta diversa rispetto alle altre, in questo match abbiamo preso gol su due deviazioni. Dobbiamo essere più concentrati e cattivi. La squadra prova a fare quanto proviamo in settimana ma dobbiamo migliorare sotto alcuni aspetti. La società? Mi aspetto un miglioramento della struttura societaria ma preferisco concentrarmi sulla partita di oggi”.

