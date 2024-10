Casarano, Loiodice: “Non era facile vincere qui. Mia assenza? Riprenderò la condizione”

“Abbiamo affrontato una grande squadra, ben allenata. Sapevamo che non era facile venire qui a far risultato. Poi, in virtù della loro espulsione la partita si è messa in discesa e ci è andata bene”. È il commento di Nicola Loiodice ai microfoni di Antenna Sud dopo la vittoria di questo pomeriggio.

Sulla sua assenza: “Per me non è stato sicuramente facile non giocare per un mese perché così ho perso quello che era il ritmo partita. Però, pian piano riprenderò la condizione migliora e darò una mano ai miei compagni di squadra per raggiungere i risultati stagionali”.

Sulla Virtus Francavilla: “Per noi, tutte le partite sono importanti. La cosa importante è quella di continuare ad allenarci bene e preparare al meglio questa sfida”.

