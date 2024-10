Taranto, Shiba: “Dobbiamo lavorare per correggere gli errori”

Il secondo gol stagionale di Cristian Shiba non basta al Taranto per ottenere un risultato positivo in quel di Crotone. Al termine del match, il difensore degli ionici ha commentato così la sfida: “Sono contento per il secondo gol stagionale ma mi dispiace per non aver portato a casa nemmeno un punto. Abbiamo giocato su un campo difficile e contro una squadra forte. Dispiace anche per i tifosi, i quali anche oggi ci hanno supportati. Sicuramente stiamo sbagliando qualcosa e dobbiamo lavorare per capire i nostri errori. Non è una questione di personalità, per giocare con questa maglia è essenziale. La società? Pensiamo al campo, qualche commento ci sta ma il nostro lavoro è allenarci e portare a casa punti utili per la salvezza. Vedremo cosa ci porterà la società, abbiamo avvertito la fiducia del presidente ma ora tocca a noi”.

