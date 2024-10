Fasano, Iannini: “Molto soddisfatto della prestazione dei miei’

Pareggio interno per 1-1 per il Fasano di Iannini che ha commentato il risultato ai nostri microfoni nel post partita: “Molto bene noi, sapevamo che incontravamo una squadra che gli piace palleggiare. Noi abbiamo aggredito forte dall’inizio, abbiamo fatto i primi 20 minuti, poi abbiamo trovato il gol meritatamente e ci siamo abbassati un pochettino gli ultimi 10 minuti del primo tempo in cui ci hanno fatto gol. La squadra si è comportata molto bene secondo me, ha fatto una partita ordinata, di dinamicità. È una squadra giovane che ha lottato colpo su colpo con delle idee. Sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi”.

