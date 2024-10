Martina, Pizzulli: “Nostre occasioni più nitide, pareggio giusto”

Massimo Pizzulli, tecnico del Martina, ha commentato ai nostri microfoni il pareggio odierno per 1-1 a Fasano:

“Oggi nel nostro momento migliore, la prima volta che il Fasano è arrivato in area abbiamo preso gol. Dopo che ci siamo divorati l’occasione con Mastrovito, abbiamo dominato, poi siamo stati bravi a pareggiarla con un’azione molto bella. Potevamo far gol molto prima. Secondo tempo sono usciti un po’ loro, ma noi abbiamo gestito la partita e devo dire che le occasioni più clamorose le abbiamo avute noi: Mastrovito sotto porta ha tirato addosso al portiere, La Monica con il colpo di testa era indisturbato. Loro con qualche mischia, però ci sta in uno stadio che spingeva per il Fasano. La squadra ha un’identità ben precisa, ci manca l’ultimo dettaglio negli ultimi 30 metri. Non siamo stati da meno, meritavamo qualcosa in più, ma ritengo che il pareggio sia giusto”.

